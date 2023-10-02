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Гауфф: черпаю вдохновение из негативных комментариев. Люблю доказывать, что люди неправы

Гауфф: черпаю вдохновение из негативных комментариев. Люблю доказывать, что люди неправы
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Третья ракетка мира, чемпионка US Open — 2023 Коко Гауфф после победы над россиянкой Екатериной Александровой в матче первого круга Открытого чемпионата Китая рассказала об отношении к негативным комментариям в свою сторону.

«Мне кажется, мой мозг работает иначе. У меня в соцсетях до сих пор стоят фильтры. Я практически ничего не вижу, но вижу комментарии. Иногда я застреваю в соцсетях, рассматриваю страницы, аккаунты пользователей, с которыми взаимодействую. Я вижу о себе как положительное, так и отрицательное. Я бы не сказала, что приветствую негатив, но черпаю из этого вдохновение. Не советовала бы другим так делать.

В большинстве случаев встречается негатив, но это не угрозы расправой или что-то в этом духе. Некоторое комментаторы выходят из под контроля, но я словно подпитываюсь благодаря этому негативу. Это странно, многим игрокам подобное не по душе. Но я очень упрямая. Люблю спорить, люблю доказывать, что люди неправы», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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