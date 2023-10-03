Себастьян Корда: очень хотел бы, чтобы Рафаэль Надаль вернулся за победой

Американский теннисист Себастьян Корда рассказал о своём отношении к испанцу Рафаэлю Надалю.

«У меня есть кот по кличке Рафа, он ещё живет со мной. Кажется, ему уже где-то 13 лет — достаточно старый. Я же большой фанат Надаля, он мой идол. Поэтому и назвал в его честь. У меня и в гардеробе в комнате до сих пор хранится футболка с его подписью с «Ролан Гаррос» — 2020. Вообще, благодаря ему я и пошёл в теннис, рос на его игре. Так что играть с ним на корте Филиппа Шатрие стало для меня какой-то максимой, к чему я всегда стремился. Тем более это было редкой возможностью с моим-то тогдашним рейтингом в 2020-м. Так что я и решил оставить это в памяти и попросил подписать.

Я бы очень хотел, чтобы Надаль вернулся за победой. С радостью сыграл бы с ним ещё и, надеюсь, победил бы (смеётся). Он сделал столько для нашего спорта. И здорово, если бы он ещё задержался на год и отпраздновал свой уход значимой победой», — сказал Корда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.