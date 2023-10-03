«Медведев для меня — ночной кошмар». «Чемпионат» пообщался с финалистами Астаны

Astana Open – 2023 на финишной прямой. «Чемпионат» пообщался с финалистами лично. В 2023-м трофей уйдёт или 23-му в мире Себастьяну Корде, или 34-й ракетке Адриану Маннарино. Оба переживают, наверное, лучший год в своей карьере. Американец был в финале Аделаиды, где едва не забрал титул в битве с Новаком Джоковичем, побеждал и россиянина Даниила Медведева в третьем круге Australian Open, но потом получил обидную травму кисти в 1/4 финала АО с Кареном Хачановым. Адриан ещё в прошлом году думал завершить карьеру, а в этом взял Ньюпорт и теперь в финале турнира категории АТР-250.

Маннарино искренне рассказал, как он справляется с одиночеством в туре, назвал любимого российского игрока в истории и ответил на вопрос, каково будет ATP без «Большой тройки».

«Новое поколение – Даниил, Андрей, Карен – просто великолепно»

— Адриан, в прошлом году вы задумывались о завершении карьеры. После такого хорошего сезона и финала в Астане, может, и до 40 теперь поиграете?

— Это не такая простая работа, как могут подумать люди. Путешествовать всё время, подолгу не видеть друзей и семью иногда тяжело. Ты должен найти какую-то цель, чтобы пройти через это. Год назад я имел проблемы с мотивацией, меня ничего не интересовало, думал: так почему я играю? Я это обсуждал с друзьями и тренером несколько недель. И решил продолжать, и, знаете, стал лучше играть и даже получать больше удовольствия от игры. Я могу до сих пор стрессовать, чувствовать усталость до и после матча, но, наконец, получаю удовольствие от жизни в туре больше, чем раньше.

— Теннис – не про команду. Как вы справляетесь с чувством вечного одиночества в туре?

— Да, ты определённо чувствуешь одиночество. Но, думаю, самое важное — какую команду ты выбираешь, много путешествуя. Если ты отлично проводишь время за кортом, это точно поможет тебе оставаться сконцентрированным и мотивированным продолжать выступать в туре. Если ты начинаешь думать, что путешествия становятся в тягость, и проводишь слишком много времени вдали от дома, это определённо сложно, но иногда ты должен как-то отключить свой мозг, продолжить переезжать с одного места в другое и просто играть так хорошо, как можешь. Я был дома лишь в июле 2023-го и вернусь, наверное, только в середине или в конце ноября. Это всегда очень сложное время. Я стараюсь много об этом не думать и искать всё новые цели, чтобы к ним идти.

— Вы 16-17 лет в туре. Уже сыграли с несколькими поколениями игроков. С каким российским теннисистом соревноваться оказалось сложнее всего?

— Ох, я играл со многими русскими: с Сафиным, Южным, также с Давыденко. Но это было так давно. Даже не помню, хотя Николай был невероятным игроком. Правда, когда я играл против него, он как раз заканчивал карьеру, так что это был точно не тот Давыденко, что брал «Мастерсы» и крупные турниры.

Знаете, новое поколение просто великолепно: Даниил, Андрей, Карен. Здорово, насколько часто Россия даёт теннису так много отличных игроков. Я провёл в туре достаточно времени и могу сказать, что с этими парнями приятно находиться рядом и играть против них. Медведев – великолепен. Он, конечно, не тот игрок, кто впечатляет или удивляет теннисом, но быть по ту сторону от сетки от Медведева – это просто ночной кошмар.

— Хотя вы очень успешны против него.

— Это всегда долгие ралли. Даже если ему проигрываю, я в любом случае получаю удовольствие на корте – мне просто весело с ним играть.

Даниил Медведев Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

— Говорят, с уходом Big-3 теннис перестанет быть таким зрелищным и увлекательным. Что думаете?

— Это определённо будет по-другому. Знаете, мы сейчас в середине переходного периода: Федерер уже не играет, Надаль не появляется на корте долгое время. Надеюсь, он ещё вернётся. Но мы сейчас не так сильны, как должны быть. Возможно, и я просто стал лучше, чем был тогда: в прошлом я чувствовал, что не могу добраться до 1/16 финала или четвертьфинала «Мастерса», а в последние два года понимаю, что возможностей для этого больше, чем прежде. Думаю, претендентов на что-то крупное стало больше: большинство теннисистов играет хорошо, но топ-игроки, возможно, не настолько, как должны, на самом деле. И за этим наблюдать даже интереснее: любой может добраться до решающих раундов крупных турниров. И это также увлекательнее для фанатов – ты видишь новых игроков, и это круто.

— Сейчас много разговоров, что круче: взять ТБШ или стать первой ракеткой? Что бы вы выбрали, если помечтать.

— Слушайте, я не претендую ни на то, ни на другое (смеётся). Но, думаю, это всё уже круто. Если бы я должен был выбирать, даже не знаю, на чём остановился бы. Для меня выиграть «Шлем» и быть №1 – это что-то схожее. Но это точно не то, о чём я думаю. Если бы я смог попасть в топ-20, это было бы уже огромным достижением. Так что я добираюсь до цели шаг за шагом.

«Коту Рафе 13 лет, он ещё жив»

Для Корды сезон складывается вроде бы тоже успешно, если отстраниться от травмы на АО, из-за которой он выбыл на три месяца. В Астане американец идёт за первым титулом с 2021 года и за вторым — в карьере.

— Себастьян, что вы узнали о себе за то время, что постепенно возвращались в тур после сложной травмы запястья?

— Да, это довольно долгий год (вздыхает). Понадобилось очень много терпения, так что такие вещи действительно помогли мне повзрослеть: стать терпеливее, работать намного усерднее и старательнее. Надеюсь, меня ждёт вознаграждение в конце этого пути.

— Вас описывают как одного из приятнейших парней тура. Кто бы выиграл в этой битве хороших ребят АТР? Вы, Рублёв, может, Рууд?

— (Смеётся.) Все эти парни очень классные ребята – особенно Андрей Рублёв, Каспер Рууд, тот же Доминик Тим. Очень много приятных парней в туре. Так что невозможно выделить кого-то одного и самого-самого, кто бы выиграл это противостояние.

Андрей Рублев и Григор Димитров Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

— После вылета с турнира в Астане на Стэна Вавринку обрушилось много хейта – он даже сделал пост об этом. Вы читаете соцсети?

— Стараюсь не читать ленту вообще. Иногда просто пару раз зайду и пролистаю. Я не особо включён в социальную жизнь.

— Знаю, много ребят из тура в последнее время играют в гольф. А ваши сёстры — гольфистки. Наверняка умеете и вы. С кем-то из ATP играли?

— Вообще никогда не играл с другими игроками АТР. Может, лишь с Джорданом Томпсоном пару раз сыграл в гольф после Индиан-Уэллса.

— Знаю, у вас есть кот Рафа. Он ещё жив?

— О да (улыбается), он ещё живет со мной. Кажется, ему уже где-то 13 лет — достаточно старый. Я же большой фанат Надаля, он мой идол. Поэтому и назвал в его честь. У меня и в гардеробе в комнате до сих пор хранится футболка с его подписью с «Ролан Гаррос» — 2020. Вообще, благодаря ему я и пошёл в теннис, рос на его игре. Так что играть с ним на корте Филиппа Шатрие стало для меня какой-то максимой, к чему я всегда стремился. Тем более это было редкой возможностью с моим-то тогдашним рейтингом в 2020-м. Так что я и решил оставить это в памяти и попросил подписать.

— Вернётся ли за победой?

— Я бы очень хотел. С радостью сыграл бы с ним ещё и, надеюсь, победил бы (смеётся). Он сделал столько для нашего спорта. И здорово, если бы он ещё задержался на год и отпраздновал свой уход значимой победой.