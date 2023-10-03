Ига Свёнтек обыграла Варвару Грачёву во втором круге турнира в Пекине

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла 47-ю ракетку мира представительницу Франции Варвару Грачёву в матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Игра завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу польской спортсменки.
Встреча продлилась 1 час 20 минут. Свёнтек шесть раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Грачёвой один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
В следующем раунде Открытого чемпионата Китая — 2023 Свёнтек сыграет с 25-й ракеткой мира соотечественницей Магдой Линетт. Хардовый турнир в Пекине продлится до 8 октября. Последний раз соревнования в Пекине проводились в 2019 году, тогда победительницей стала японка Наоми Осака.
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