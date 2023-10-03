Маннарино — о публике в Астане: меня никогда так не поддерживали даже во Франции

Французский теннисист Адриан Маннарино поделился эмоциями от победы на турнире категории ATP-250 в Астане (Казахстан). В финале француз обыграл представителя США Себастьяна Корду со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

«Я проиграл на этом корте два финала. Хорошо, что наконец-то одержал победу. Уже сыграть в финале было для меня большим достижением. Но выиграть трофей ещё лучше.

Я благодарен зрителям, которые пришли на матч. Для меня это была отличная неделя. Было очень приятно находиться на корте всю неделю, когда множество болельщиков приходили и поддерживали меня. Думаю, меня никогда так не поддерживали даже во Франции», — сказал Маннарино после матча.

Этот трофей стал для представителя Франции вторым в текущем сезоне. По итогам этих соревнований французский теннисист поднимется на 23-е место в мировом рейтинге.