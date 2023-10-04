Остапенко переиграла Пегулу в третьем круге турнира в Пекине
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Сегодня, 4 октября, состоялся матч третьего круга турнира WTA-1000 в Пекине между американкой Джессикой Пегулой (четвёртая ракетка мира) и представительницей Латвии Еленой Остапенко (17-я ракетка мира). Победу во встрече одержала Остапенко со счётом 6:4, 6:2.
Пекин (ж). 3-й круг
04 октября 2023, среда. 07:10 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
17
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Продолжительность встречи составила 1 час и 19 минут. За это время Елена исполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из десяти заработанных брейк-пойнтов (50%). В свою очередь, Джессика совершила один эйс, сделала три двойные ошибки и реализовала два из восьми брейк-пойнтов.
В четвертьфинале турнира Остапенко встретится с победительницей встречи между россиянкой Людмилой Самсоновой и украинкой Мартой Костюк.
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