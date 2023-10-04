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Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале турнира ATP-500 в Пекине

Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале турнира ATP-500 в Пекине
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в финальном матче хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) с седьмой ракеткой мира итальянским спортсменом Янником Синнером. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца.

Матч продлился 2 часа 3 минуты. Синнер в этой встрече трижды подал навылет и не допустил двойных ошибок. На счету Медведева шесть эйсов и четыре двойные ошибки.

Таким образом, Янник Синнер стал победителем турнира категории ATP-500 в Пекине. Итальянский теннисист впервые обыграл Медведева и завоевал девятый трофей в профессиональной карьере. Благодаря этой победе 9 октября Синнер поднимется на четвёртое место в мировом рейтинге.

Пекин (м). Финал
04 октября 2023, среда. 14:55 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 2 		6 2
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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