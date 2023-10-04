Осака назвала теннисистов, качества которых её вдохновляют. Шарапова попала в её список

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака призналась, что у неё нет любимого теннисиста.

Осака проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос – Ответ». Один из пользователей спросил Наоми, кто является её любимым игроком.

«С возрастом я научилась больше ценить Новака (Джоковича). Чисто как теннисист он просто невероятный. Также все знают, что я люблю Серену (Уильямс), и я ценила то, насколько собраны Надаль и Шарапова были в каждом матче. А любимого игрока у меня нет. Мне нравятся качества от многих разных игроков», — ответила Осака.

Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой. Наоми родила девочку, которую назвали Шей. О беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae. В 2023 году японка не принимала участия в соревнованиях.