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«Половинка меня». Роман Сафиуллин опубликовал романтические фото с женой

«Половинка меня». Роман Сафиуллин опубликовал романтические фото с женой
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41-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин опубликовал в социальных сетях романтические фото с супругой Людмилой из Шанхая (Китай).

Фото: из личного архива Романа Сафиуллина

Фото: из личного архива Романа Сафиуллина

«Половинка меня», — подписал фото Сафиуллин.

Ранее Сафиуллин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В стартовом поединке россиянин обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея (40-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:2.

Во втором круге соревнований в Китае Сафиуллин сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, занимающим десятое место в рейтинге ATP. Интересно, что в конце сентября Роман и Александр встречались в финале турнира в Чэнду, тогда сильнее оказался немец.

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