Веснина рассказала, за счёт чего Синнер обыграл Медведева в финале турнира в Пекине

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В титульном матче Медведев (2) встречался с седьмой ракеткой мира, 22-летним итальянским спортсменом Янником Синнером. Встреча продлилась 2 часа и 3 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца.

«Признаться, для меня не стала удивлением такая хладнокровная и уверенная игра Даниила на протяжении всего турнира в Пекине, если, конечно же, оставлять за скобками сегодняшний финал с Синнером. Итальянец обладает крайне хорошим приёмом и является крайне быстрым, из-за чего Медведев был вынужден форсировать события под его давлением.

Однако я соглашусь, будучи топ-теннисистом, такое ровное и безошибочное прохождение по сетке от Дани свидетельствует о его невероятном уровне на данный момент», — приводит слова Весниной RT.