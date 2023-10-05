Качмазов: 70% тура ходят к сетке, но если двигаться как Даня, можно и не идти

Российский теннисист Алибек Качмазов (276-й в рейтинге ATP) высказался по поводу игры у сетки.

«Нет такого, что в России не учат ходить к сетке, а во Франции учат. Всё зависит от тренера, как он позиционирует игру. Если двигаться как Даня, можно и не идти к сетке вообще, но в последнее время он начал активно этим пользоваться. Если посмотреть топ-10 или топ-15: сколько они идут к сетке! Как говорит Джокович, все уже научились играть и справа, и слева. Но мне не подходит стоять сзади и держать кроссы.

Терпения не хватает? В такой теннис не смогу обыграть игроков топ-100. И чтобы рвануть туда, надо начинать в другом направлении двигаться – то, что мне по душе и чем могу удивить – это выходы к сетке. Но сейчас намного больше игроков топового уровня идёт к сетке, потому что тяжело стало забить. Я не привожу в пример того же Циципаса, Джоковича, Зверева. То есть где-то 70% на 30% – это те, кто ходит на сетку», – сказал Качмазов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.