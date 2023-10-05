Качмазов: на челледжерах зарабатываешь $ 1,5 тысячи в неделю, но АТР – другой уровень

Российский теннисист Алибек Качмазов (276-й в рейтинге ATP) высказался по поводу зарплат в ATP-туре.

«Теннис для меня самоокупаем? Если играть такие турниры, как в Астане, то да. Если челленджеры, то нет. Конечно, зависит от того, где ты их играешь: если бесконечно ездишь по Европе на машине, то это точно самоокупаемый спорт. И как бы ты не играл – второй-третий круг. Всё равно подняли призовые: если стоишь в топ-300, то зарабатываешь $ 1,5 тысячи в неделю. Но ATP – это всё равно другой уровень», – сказал Качмазов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.