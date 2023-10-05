Качмазов: часы? Нет, меня на пафосные марки не тянет – пока не до этого

Российский теннисист Алибек Качмазов (276-й в рейтинге ATP) рассказал о том, как он распоряжается своими деньгами.

«Когда я захочу себе что-то, то смогу купить. А так часов нет. Пока не до этого. Уверен, надо подняться в рейтинге, чтобы всё себе это позволить. Какие бы там на челленджерах не были призовые, ты много тратишь на перелёты. Да, тебе могут что-то покрыть, но это может произойти не всегда. Сейчас с Москвы по 70-80 тысяч туда-обратно. А если ты ещё с тренером ездишь? Ещё же зарплата коуча. В моём случае я редко обсуждаю суммы, чаще папа этим занимается. Поэтому он общается и с тренерами, и с менеджерами, хотя я и подписан на агентство Top Five Management.

Что куплю после Астаны? Хм, а что? Часы? Нет, понимаю, что не настолько крутые призовые, чтобы на это тратить. Как и на одежду. Меня на пафосные марки не особо тянет в последнее время. У меня что-то есть, но сам я себе никогда в жизни подобного ничего не покупал. Меня мама любит всякими подарками порадовать», – сказал Качмазов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.