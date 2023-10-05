Соболенко: в Китае чувствую невероятную поддержку. Хочу быть в борьбе как можно дольше

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над итальянкой Ясмине Паолини в третьем круге турнира в Пекине поблагодарила китайскую публику за поддержку, а также высказалась о предстоящей встрече с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале соревнований.

«В Китае я чувствую невероятную поддержку. Вот почему я хочу оставаться на соревнованиях так долго, насколько это возможно. Я должна выкладываться в матчах полностью, чтобы иметь возможность ещё раз насладиться этой атмосферой. Что касается встречи с Еленой, я выйду на корт завтра и сделаю всё возможное, чтобы одержать победу», — сказала Соболенко после матча.

Напомним, матч Соболенко с Паолини завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу белорусской спортсменки.