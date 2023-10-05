«Плакала, было много тяжёлых мыслей». Контавейт откровенно рассказала о завершении карьеры

Бывшая вторая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт, завершившая карьеру в середине этого сезона, подробно рассказала, как ей давалось решение уйти из тенниса.

«Я бы не закончила без причины. С годами травма спины усугубилась. Она сковывала меня настолько, что я поняла, что больше не смогу играть на таком уровне. Это было очень трудное решение. Я из тех, кто очень долго думает, прежде чем принять важное решение, поэтому знаю, что поступила правильно, и на 100% в этом уверена. Конечно, я могла ещё многого добиться, но в игре я выкладывалась на 100%.

Причина в чрезмерной нагрузке, позвоночник постоянно напрягается. Ты бегаешь из угла в угол по несколько часов в день, и позвоночник просто изнашивается из-за слишком большой интенсивности. Я понимала, что однажды эта карьера должна закончиться. В спорте высших достижений ты рвёшь себя на части. Но я не жалею о сделанном.

Вне корта проблемы в основном с поясницей. Болит, когда я долго в одном положении. Немного болит при определённых движениях, иногда в тренажёрном зале. Боль не такая, чтобы я плакала и уходила домой, но в некоторых ситуациях всё равно болит.

Трудно осознавать, что карьера закончена. Я всегда училась, занималась другими делами и понимала, что у меня есть жизнь вне тенниса. Жизнь не заканчивается в один момент. Но, когда это правда происходит, тебе очень трудно: гораздо труднее, чем я думала. Я плакала. Начинаешь думать, что играла в теннис с шести лет, что у тебя здорово получалось. Было много тяжёлых мыслей», — приводит слова Контавейт Err.