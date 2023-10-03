Получила $ 15 млн, ничего не делая. Радукану порицают за помпезную жизнь без тенниса

Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану не выходила на корт с мая этого года. 20-летняя британская теннисистка восстанавливается после перенесённых операций на голеностопе и двух запястьях.

Сроки возвращения Радукану в игру постоянно переносились. Изначально Эмма надеялась вернуться на US Open – 2023, но здоровье не позволило. На серии азиатских турниров её тоже не довелось увидеть, хотя Радукану приезжала в Китай на родину матери и даже проводила в этой стране тренировки. В конце сентября Эмма объявила, что её камбэк состоится уже в сезоне-2024.

Сейчас Радукану занимает 279-е место в рейтинге WTA. Ситуация станет ещё хуже к концу года. Тем не менее в жизни Эммы всё не так уж мрачно, как может показаться кому-то со стороны. Радукану начала встречаться с Карло Агостинелли, сыном американского миллиардера Роберта Агостинелли. Отношения развиваются и обещают перерасти во что-то более серьёзное.

Кроме того, Эмма получает столько денег, что позавидуют многие суперзвёзды тенниса, которые постоянно играют и участвуют во множестве турниров. В конце августа Forbes сообщал, что за последние 12 месяцев Радукану заработала $ 15,3 млн. Из них только $ 0,3 млн на корте. Всё остальное – спонсорские сделки. Выигрыш титула на US Open в 18 лет позволил миловидной британке разжиться множеством выгодных партнёров.

Эмма Радукану на корте зарабатывает мизерную часть своего дохода Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сотрудничество с Dior, HSBC, Porsche, Tiffany, British Airways и другими брендами принесло Радукану $ 15 млн за год. Это больше, чем у первой ракетки мира Арины Соболенко или чемпионки последнего US Open Кори Гауфф. В женском теннисе Эмму опережает только Ига Свёнтек ($ 22,4 млн), которая до Соболенко долго была первой ракеткой мира и заработала $ 8,4 млн призовых. Но по доходу вне корта даже она уступает Радукану. Из мужчин Эмму опережают Новак Джокович ($ 38,1 млн), Карлос Алькарас ($31,4 млн), Даниил Медведев ($ 20,1 млн) и Рафаэль Надаль ($ 15,5 млн). Из этого списка мало выступал только Надаль, но рекламный заработок Рафы вполне объясним. Он выиграл 22 турнира «Большого шлема» и является легендой тенниса. Радукану пока даже близко не стоит с этим статусом. Однако в маркетинге действуют свои законы.

Согласно отчёту аналитического агентства SponsorUnited, в совместных публикациях с брендами Радукану обеспечивает самый высокий среди всех своих коллег средний уровень вовлечённости следящей за ней аудитории. У Эммы солидная фан-база – почти 3,5 млн подписчиков в трёх крупнейших соцсетях. Она пребывает в конце третьей сотни мирового рейтинга, но среди действующих теннисисток уступает по количеству аудитории только четырëхкратной чемпионке ТБШ Наоми Осаке, которая тоже долго не играла из-за беременности, но смогла немало заработать за год ($ 12,1 млн) за счёт ранее заключённых спонсорских сделок.

Радукану благодаря своему происхождению (мать – китаянка, отец – румын) является едва ли не идеальным воплощением мультикультурализма и ещё довольно долго сможет безбедно существовать без тенниса, но всё-таки выход на корт является желательным условием для сохранения чрезвычайно высокого дохода. В идеале Эмме нужно показывать результат на турнирах «Большого шлема». С трудом верится, что она когда-то сможет выиграть ещё один мэйджор. Для начала неплохо хотя бы не вылетать в первом-втором раундах. Непонятно, в какой форме будет Радукану на момент возвращения. Вполне возможно, даже проход квалификации станет для неё проблемой, если организаторы откажутся постоянно предоставлять ей уайлд-кард. В общем, Эмме нужно много работать, чтобы о ней говорили не только из-за привлекательной внешности и происхождения, но и по причине качественного выступления на корте.

Есть реальные риски, что Радукану забыла о спортивной борьбе и слишком увлеклась светской жизнью. Да, Эмма в соцсетях постоянно публикует фото процесса восстановления и пишет о желании вернуться на высокий уровень в теннисе. Но факт остаётся фактом – последние месяцы британку куда чаще видели на светских мероприятиях, чем на тренировочной площадке. Расслабиться в таких обстоятельствах очень легко. У Эммы много фанатов, но среди них есть любители тенниса, которые резонно хотят видеть её усердный труд на корте, а не только блестящие появления на мероприятиях вроде Недели моды в Париже, где она красовалась в конце сентября со своим парнем Карло Агостинелли.

Радукану после Парижа снялась в рекламе HSBC из ныне популярной категории woke, то есть направленной на борьбу с дискриминацией. Эмма посетила одну из лондонских школ, где прочитала ученикам отрывки из книги Fairer Tales («Более справедливые сказки»), где представлены классические сказки в современной обработке. В них Золушка, Спящая Красавица и Рапунцель не выходят замуж за прекрасных принцев, а начинают собственный бизнес и добиваются успеха. Данная акция должна убедить школьниц в том, что они могут самостоятельно достичь финансового благосостояния, не полагаясь при этом на мужчин.

Эмма Радукану в рекламе с детьми Фото: из личного архива Эммы Радукану

Участие Радукану в этой рекламе не на шутку разозлило известного британского журналиста Пирса Моргана, который специализируется в основном на футболе и известен дружбой с Криштиану Роналду. Но и мимо других связанных со спортсменами событий Морган не проходит, как произошло в случае с Эммой.

«Конечно, все мы знаем, что лучший способ удовлетворить чаяния женщин – это унизить мужчин. Как сказала Эмма, женщинам они вообще не нужны. Определенно, ей не понадобились мужчины, чтобы оказаться там, где она находится сейчас. За исключением, возможно, её отца, который управляет её карьерой, и пяти тренеров, которые также были мужчинами. А ещё можно вспомнить про её агента Макса Айзенбада, который приложил немало усилий для того, чтобы увеличить её доходы, несмотря на то что он мужчина.

Ну и наконец финальный аккорд этой истории, посвященной преданной добродетели – директор, исполнительный директор и финансовый директор правления HSBC, которые тоже мужчины. Так вот, как мужчина, могу посоветовать тебе кое-что, Эмма. Я думаю, что, когда ты победила на US Open, это было здорово, но с тех пор ты не выиграла вообще ничего. И я думаю, что ты тратишь слишком много времени на коммерческие проекты и прочее, а не на работу на корте. Вот моё мнение как мужчины. Учитывать его или нет – решение за тобой», — сказал Морган.

Пирс Морган любит провокационные высказывания, хотя в данном случае он в чём-то прав. Победа на US Open – результат труда Эммы, но свалившаяся после этого слава и заключение выгодных спонсорских сделок с крупными брендами однозначно расслабили теннисистку. Справедливо сказать, что как минимум не способствовали дальнейшему прогрессу на корте. Конечно, карьеру Эммы подкосили травмы, однако дело не только в них. Головокружение от успехов после US Open тоже имело место быть.

Журналист Пирс Морган недоволен поведением Эммы Радукану Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Стоит отметить, что Морган ранее уже критиковал Радукану. Иногда в шутку. Например, за публикацию фото в форме футбольного «Тоттенхэма», при том что сам журналист является фанатом «Арсенала». Но был и жёсткий выпад во время Уимблдона-2021, когда Эмма не смогла доиграть матч четвёртого раунда с Айлой Томлянович из-за проблем с дыханием. Морган тогда обвинил её в ментальной слабости и посоветовал стать жёстче. В ситуацию даже пришлось вмешаться легендарному Энди Маррею, который осадил Пирса и настоятельно посоветовал не давить на молодую теннисистку. Вскоре Радукану выиграла US Open. Морган извинился, но при этом отметил, что его совет мог помочь Эмме добиться успеха.

Радукану наверняка видела недавнее высказывание Моргана. Сразу после него она опубликовала яркое фото в соцсететях. На нём она позирует в платье модного дома Dior, амбассадором которого является.

«Нет, я ни о чём не жалею», — подписала снимок Радукану.

Эмма Радукану на Неделе моды в Париже Фото: из личного архива Эммы Радукану

Возможно, Эмма таким образом ответила на замечание Моргана. А может, это просто рядовой пост и не нужно искать в нём какой-то скрытый подтекст. Тем не менее Радукану критикует не только Пирс Морган. Хейтеров у неё тоже хватает. Об отношении к ним она высказалась в недавнем интервью BBC.

«То, что обо мне продолжают говорить, хотя я не участвую в турнирах – это комплимент. Кто-то сказал мне: «Переживай, когда о тебе не говорят». Я мечтаю выиграть Уимблдон, и так было всегда, пока я росла. Победа на Уимблдоне – это по-прежнему главная мечта», — сказала Радукану.

Можно похвалить Эмму за амбициозную цель, даже с учётом нереалистичности её выполнения. При этом Радукану нужно научиться принимать конструктивную критику, хотя и слова поддержки ей тоже не помешают. Как от бывшего британского теннисиста Тима Хенмэна, верящего в возвращение Эммы на высокий уровень.

«На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, одном из последних, в которых Эмма принимала участие, за 20 минут до старта не было никакой уверенности в том, что она вообще выйдет на корт. Она тренировалась спорадически, но все равно прошла три круга, обыграв очень хороших теннисисток, в том числе Беатрис Хаддад-Майю, что, кстати, стало самой яркой её победой после титула на US Open. И это в условиях, когда она почти не тренировалась. Так что если она будет здорова и в форме, то наверняка без проблем вернется в топ-100, а потом и в топ-50. А что будет дальше – кто знает? Я настроен очень позитивно. Она отличный игрок, многие не отказались бы снова увидеть её на US Open, и у неё наверняка будет ещё немало возможностей. Так что нам просто нужно проявить чуть больше терпения», — считает Хенмэн.

Ждать возвращения Радукану на корт осталось не так уж долго. Каким бы ни был результат, выступление Эммы однозначно будет приковывать к себе пристальное внимание публики. Если она преуспеет на крупных турнирах, то избавится от изрядной доли критики. Для этого нужно продолжать усердную работу и не слишком отвлекаться на посторонние факторы.