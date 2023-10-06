Елена Остапенко — Людмила Самсонова: текстовая трансляция 1/4 финала турнира в Пекине

Сегодня, 6 октября, состоится матч четвертьфинала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), в котором за выход в 1/2 финала поборется российская теннисистка Людмила Самсонова, 22-я ракетка мира. Её соперницей будет 17-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко. Встреча запланирована третьим запуском на центральном корте Пекина и начнётся приблизительно в 11:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Елены Остапенко и Людмилы Самсоновой за выход в полуфинал турнира в Пекине.
Ранее у теннисисток было три личные встречи. В двух их них, проходивших на харде, победу одерживала Елена Остапенко — в первом круге Australian Open в 2020 году и в полуфинале турнира в Люксембурге в 2021 году. Людмила Самсонова выиграла один матч с латвийской спортсменкой — на грунте в третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) в текущем сезоне.
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