Хольгер Руне проиграл 122-й ракетке мира Накашиме во втором круге «Мастерса» в Шанхае

В матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) пятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне проиграл 122-й ракетке мира представителю США Брэндону Накашиме. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу американского теннисиста.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Накашима в этой встрече пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Руне четыре эйса и три двойные ошибки.

В третьем круге соревнований в Шанхае Брэндон Накашима встретится с победителем противостояния Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Чжан Чжинчжэнь (Китай), которое состоится сегодня, 6 октября. Хардовый турнир в Китае продлится до 15 октября.