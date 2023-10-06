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Хольгер Руне проиграл 122-й ракетке мира Накашиме во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Хольгер Руне проиграл 122-й ракетке мира Накашиме во втором круге «Мастерса» в Шанхае
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В матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) пятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне проиграл 122-й ракетке мира представителю США Брэндону Накашиме. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу американского теннисиста.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Накашима в этой встрече пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Руне четыре эйса и три двойные ошибки.

В третьем круге соревнований в Шанхае Брэндон Накашима встретится с победителем противостояния Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Чжан Чжинчжэнь (Китай), которое состоится сегодня, 6 октября. Хардовый турнир в Китае продлится до 15 октября.

Шанхай. 2-й круг
06 октября 2023, пятница. 09:30 МСК
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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