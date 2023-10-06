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Накашима прокомментировал победу над Руне во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Накашима прокомментировал победу над Руне во втором круге «Мастерса» в Шанхае
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122-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима высказался о победе над пятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Я впервые вышел в третий круг «Мастерса». Пройти дальше, обыграв теннисиста из топ-5 мирового рейтинга, — это невероятно. Я доволен уровнем, на котором играл сегодня. Надеюсь, что смогу продолжить в том же духе. Возможно, Хольгер не показал свой лучший теннис в этот раз, но я просто сосредоточился на себе. Контролировал то, что мог контролировать. Я доволен результатом и своим уровнем», — сказал Накашима после матча.

В третьем круге соревнований в Шанхае Брэндон Накашима встретится с победителем противостояния Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Чжан Чжинчжэнь (Китай).

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