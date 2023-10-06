Свёнтек поделилась ожиданиями от встречи с Гауфф в полуфинале турнира в Пекине

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящей встрече с американкой Кори Гауфф (третья в рейтинге WTA) в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Я не часто с ней встречалась на корте, но знаю, как Коко играет. Я знаю, что изменилось в её игре, что она улучшила. Я буду использовать эту информацию и не стану слишком долго её анализировать, потому что думаю, что мы обе хорошие теннисистки. Теперь нам просто нужно сыграть друг с другом. Вероятно, это будет нелёгкий матч. Мы будем бороться на равных», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Это будет четвёртая личная встреча спортсменок в 2023 году: ранее польская спортсменка побеждала американку в полуфинале Дубая и четвертьфинале «Ролан Гаррос», а Гауфф была сильнее в полуфинале Цинциннати.