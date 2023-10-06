Оже-Альяссим проиграл Фучовичу и вылетел с «‎Мастерса»‎ в Шанхае

15-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим проиграл представителю Венгрии Мартону Фучовичу в рамках второго круга «‎Мастерса» в Шанхае (Китай).

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты и завершилась победой Фучовича в трёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:3. За время встречи Оже-Альяссим восемь раз подавал навылет и шесть раз допускал двойную ошибку. У венгерского теннисиста пять эйсов и столько же двойных ошибок. Канадец реализовал 3 из 12 брейк-поинтов, у Мартона Фучовича также три, но из четырёх возможных.

После этой победы венгерский теннисист сравнял счёт в личном противостоянии с Оже-Альяссимом, у обоих выиграно по две встречи друг у друга. Для канадца это поражение — седьмое за последние десять матчей.

Следующим соперником Фучовича станет аргентинский теннисист Франсиско Серундоло (21-е место в рейтинге АТР).