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Оже-Альяссим проиграл Фучовичу и вылетел с «‎Мастерса»‎ в Шанхае

Оже-Альяссим проиграл Фучовичу и вылетел с «‎Мастерса»‎ в Шанхае
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15-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим проиграл представителю Венгрии Мартону Фучовичу в рамках второго круга «‎Мастерса» в Шанхае (Китай).

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты и завершилась победой Фучовича в трёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:3. За время встречи Оже-Альяссим восемь раз подавал навылет и шесть раз допускал двойную ошибку. У венгерского теннисиста пять эйсов и столько же двойных ошибок. Канадец реализовал 3 из 12 брейк-поинтов, у Мартона Фучовича также три, но из четырёх возможных.

После этой победы венгерский теннисист сравнял счёт в личном противостоянии с Оже-Альяссимом, у обоих выиграно по две встречи друг у друга. Для канадца это поражение — седьмое за последние десять матчей.

Следующим соперником Фучовича станет аргентинский теннисист Франсиско Серундоло (21-е место в рейтинге АТР).

Шанхай. 2-й круг
06 октября 2023, пятница. 09:25 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 3
7 7 		4 6
         
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Комментарии
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