Пекин-2023, женщины: расписание матчей 7 октября

Сегодня, 7 октября, пройдёт очередной игровой день на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), теннисистки проведут матчи полуфинального раунда соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. WTA, турнир в Пекине. Расписание матчей 7 октября:

Кори Гауфф (США, 3) – Ига Свёнтек (Польша, 2) – начало матча в 09:30 мск.

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Людмила Самсонова (Россия) – начало матча в 11:30 мск.

Женский турнир в Пекине проходит с 30 сентября по 8 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,127,389. Его действующей чемпионкой является экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака, которая завоевала титул в Пекине ещё в 2019 году. С тех пор и до 2023 года турнир не был включен в тур WTA.