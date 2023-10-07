Видеообзор разгромной победы Иги Свёнтек над Кори Гауфф в полуфинале турнира в Пекине

Сегодня, 7 октября, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла третью ракетку мира представительницу США Кори Гауфф в двух сетах со счётом 6:3, 6:2 в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), став первой финалисткой турнира.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Свёнтек сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из семи заработанных брейк-пойнтов. Гауфф, в свою очередь, сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

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Данное видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

За титул в Пекине Свёнтек сразится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5).