Опубликована сетка турнира в Чжэнчжоу, где сыграют Кудерметова, Касаткина и Самсонова

Стала известна сетка турнира в одиночном женском разряде WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). Турнир пройдёт с 9 по 15 октября, в нём примут участие 32 теннисистки.

Россиянка Вероника Кудерметова (16-я ракетка мира) в первом круге встретится с представительницей Франции, шестой сеяной на турнире, Каролин Гарсией (10-я ракетка мира). Также на турнире выступит 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая сеяная на турнире), которая в первом круге сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Людмила Самсонова (22-я ракетка мира) в первом круге встретится с итальянкой Ясмине Паолини (36-я ракетка мира). Победительница этой встречи во втором круге встретится сразу со второй сеяной турнира, представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая из-за посева сразу оказалась во втором круге.

Также на хардовом турнире в Чжэнчжоу выступят американка Кори Гауфф и представительница Туниса Онс Жабер.