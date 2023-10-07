Вероника Кудерметова опубликовала милое фото с мужем из Китая

16-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях милое фото с супругом и личным тренером Сергеем Демёхиным из Пекина (Китай).

«Немного Китая», — подписала фото Кудерметова.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Ранее Кудерметова выступила на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Вероника дошла до второго круга соревнований, где проиграла чемпионке US Open – 2023, третьей ракетке мира американке Кори Гауфф (3) со счётом 6:7 (5:7), 2:6. Отметим, что на прошлой неделе Кудерметова стала чемпионкой турнира WTA-500 в Токио (Япония). В финале она обыграла американку Джессику Пегулу.

Кудерметова продолжит азиатский тур в Чжэнчжоу (Китай). Там пройдут соревнования категории WTA-250. В первом раунде она сразится с француженкой Каролин Гарсией (6).