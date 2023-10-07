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Прошла жеребьёвка турнира в Сеуле, где сыграют Александрова, Пегула, Остапенко и Кенин

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея), который пройдёт с 9 по 15 октября. Призовой фонд соревнований составил $ 259 303.

Возглавила посев соревнований четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула. В первом круге она сразится с 113-й ракеткой мира, представительницей Словакии Викторией Грунчаковой.

Второй сеяной Сеула стала чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 17-я ракетка мира латвийка Елена Остапенко. Её первой соперницей станет Да Ён Бэк (WC) из Южной Кореи.

Интересные матчи первого круга турнира в Сеуле:

Екатерина Александрова (Россия, 3) – Маи Хонтама (Япония)

Полина Кудерметова (Россия) – Алисия Паркс (США, 6)

Софья Кенин (США, 5) – Джан Су Джон (Южная Корея, WC).