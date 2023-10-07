Веснина: просто безупречный теннис от Самсоновой в игре с Рыбакиной. Это сенсация!

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу 22-й ракетки мира российской теннисистки Людмилы Самсоновой над пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Это сенсация! Конечно же, Людмиле подходят быстрые пекинские корты, в принципе, как и Лене Рыбакиной. Обе рослые, мощные теннисистки с хорошей первой подачей. Людмила, конечно, провела потрясающий матч: минимальное количество невынужденных ошибок, красиво выигранные очки. Безупречный теннис от Самсоновой! Она оказала такое давление на Рыбакину на задней линии, что та даже стала ошибаться на своей подаче. Выход в финал такого крупного турнира — великолепный результат. Людмила умеет и любит играть против таких топов на больших кортах», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.