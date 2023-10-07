Веснина: у Медведева есть всё, чтобы победить на «Мастерсе» в Шанхае! Начало положено

Олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на успешный старт российского теннисиста Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Шанхае.

В стартовом для себя матче Медведев (2) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 98-ю ракетку мира представителя Чили Кристьяна Гарина.

«Даня не любит медленные корты, он постоянно об этом говорит, но при этом он был в финале Индиан-Уэллса в этом сезоне. Поэтому не стоит на это обращать внимания. Много сил было потрачено на финал с Синнером. Сейчас вновь сильный турнир с сильным составом. Нужно восстановиться и быть готовым, у Дани всё есть: игра, подача, уверенность в себе. У него есть все шансы победить на «Мастерсе» в Шанхае. Начало уже положено. Сегодня была очень уверенная победа над Гариным», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.