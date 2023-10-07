Медведев начал защиту титула в Шанхае. И попал на Корду, сенсационно выбившего его с AO

В субботу, 7 октября, на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) заканчиваются матчи второго круга. Сегодня борьбу на турнире начал чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев, имеющий второй номер посева. Лидер российского тенниса играл с 27-летним чилийцем Кристьяном Гарином, располагающимся в конце первой сотни мирового рейтинга. Медведев в первом круге отдыхал, а Гарин в двух сетах обыграл американского квалифаера Александра Ковачевича (6:4, 7:6).

Возможно, не все помнят, но Медведев вообще-то защищает титул на «Мастерсе» в Шанхае. В финале 2019 года он уверенно обыграл Александра Зверева (6:4, 6:1). Ну а потом планету накрыл пресловутый коронавирус, из-за которого азиатская серия турниров только сейчас вернулась в календарь.

Серию эту Даниил начал хорошо. Сказать «отлично» всё же не получается, поскольку финал «пятисотника» в Пекине с Янником Синнером он проиграл, пусть и на двух тай-брейках. Тем не менее констатируем: к старту Шанхая Медведев подходил в хорошей форме. «Это мой лучший сезон, если не говорить о «Шлемах»: много титулов, много отличных побед, стабильность. И сезон ещё не окончен. Я постараюсь завершить его на высокой ноте — и начну с Шанхая», — говорил он на пресс-конференции перед началом турнира.

Гарин, сегодняшний соперник Медведева, пару лет назад добирался до 17-го места в рейтинге ATP, а сейчас, как уже упоминалось, обретается в конце первой сотни. На счету чилийца пять титулов в профессионалах, но последний был добыт более двух с половиной лет назад. И все свои трофеи ATP он завоевал на грунте — в общем, типичный представитель южноамериканского тенниса. Тем удивительнее вспоминать, что на Уимблдоне-2022 Кристиан сенсационно добрался до четвертьфинала.

Кристьян Гарин на Уимблдоне-2022 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

«Мы с Кристьяном играли пару раз, но, если я правильно помню, довольно давно. В прошлом году мы пару раз вместе тренировались. Он отличный игрок. По-моему, он стоял в топ-20. А любой, кто стоял в топ-20, умеет хорошо играть.

В последнее время ему было непросто, но он выиграл первый матч, привык к условиям, поэтому я знаю, что будет тяжело, и нужно показать максимум», — вот как высказался о сопернике Медведев на пресс-конференции перед турниром.

Насчёт «довольно давно» Медведев действительно всё правильно вспомнил. По личным встречам счёт был 2-1 в пользу россиянина. Даниил выиграл на харде в Канаде в 2019 году, а в 2021-м соперники обменялись победами на грунте. Гарин взял верх в Мадриде, а Медведев победил на «Ролан Гаррос».

Незадолго до начала матча в Шанхае начался дождь, так что игру пришлось проводить под крышей. Встреча началась с того, что теннисисты под ноль взяли по гейму на своей подаче. В третьем гейме Медведев активнее заиграл на приёме, заработал брейк-пойнт, и Гарин в решающий момент сорвал удар с задней линии. А вот четвёртый гейм неудачно сложился для россиянина. После двойной ошибки стало 0:30, и чилиец вскоре ответил обратным брейком, после того как Даниил допустил вторую двойную за гейм, — 2:2.

В шестом гейме Медведев тоже устроил себе проблемы. Он подарил сопернику двойной брейк-пойнт (и снова не без двойной ошибки), закрыл его двумя классными подачами, а потом спас ещё один брейк-пойнт и не дал оппоненту оторваться в счёте — 3:3. После этого россиянин наконец перехватил инициативу, а чилиец, напротив, стал хуже подавать и больше ошибаться. Сперва Даниил взял подачу соперника, после того как тот допустил двойную на брейк-пойнте, а затем задавил его тремя эйсами за гейм — 5:3. А в девятом гейме Медведев реализовал третий сетбол на приёме — 6:3 за 47 минут.

Даниил Медведев играет на турнире ATP-500 в Пекине в 2023 году Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Во второй партии Медведев уже не давал оппоненту шансов зацепиться за что-то серьёзное. Россиянин выиграл первые четыре гейма, отдав лишь одно очко на своей подаче. Гарин, подавая, пытался навязывать борьбу: к примеру, во втором гейме он попытался уйти с 0:40, но потерпел неудачу.

В пятом гейме Даниил чуть расслабился и сам получил 0:40 на подаче (и опять не обошлось без двойной), быстро собрался и спас тройной брейк-пойнт, но в концовке всё же позволил сопернику сделать брейк. Следом чилиец взял и свой гейм — 4:2 в пользу Медведева. А при 5:3 Даниил, подавая на матч, проиграл лишь очко (ещё одна двойная) — 6:3, 6:3 за 1 час 32 минуты.

Так Медведев вышел в третий раунд «Мастерса» в Шанхае. Теперь он сыграет с представителем США Себастьяном Кордой (26). Именно этот игрок, сын чемпиона Australian Open 1998 года Петра Корды, нанёс сенсационное поражение Даниилу в третьем круге AO-2023.

Также сегодня свои матчи проведут Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (13). За всеми событиями следите на «Чемпионате».