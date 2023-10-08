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Синнер — о попадании на Итоговый: невероятно. Начал смотреть, когда играли Новак, Надаль

Синнер — о попадании на Итоговый: невероятно. Начал смотреть, когда играли Новак, Надаль
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Итальянский теннисист, четвёртая ракетка мира Янник Синнер поделился эмоциями от квалификации на Итоговый турнир ATP.

«Это невероятно. Я начал смотреть, когда они играли в Лондоне. Это была знамения четвёрка. Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей. Я наблюдал за ними. Это было очень увлекательно. Турнир будет в конце года, так что может случиться всё, что угодно», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.

Напомним, в Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года. На данный момент Янник Синнер занимает четвёртую строчку рейтинга лучших теннисистов, имея в своём активе 4910 очков. После выхода в третий круг турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) Синнер официально квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине.

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