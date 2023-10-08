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«Ещё не время для идеальной формы Дани». Тарпищев объяснил причину поражения Медведева

«Ещё не время для идеальной формы Дани». Тарпищев объяснил причину поражения Медведева
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в матче с американским теннисистом, 26-й ракеткой мира Себастьяном Кордой в рамках третьего круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай).

«Корда рвет игру, слету играет — с ним сложно. Все, кто на харде рвут игру, — неудобные соперники. С ними тяжело играть, если не находишься в идеальной форме, а сейчас еще не время для идеальной формы Дани, — сказал Тарпищев. — Результат этого турнира на сегодня не очень нужен. Нужно готовиться к Берси (турнир серии „Мастерс“ в Париже. — Прим. «Чемпионата») и к итоговому турниру, поэтому ничего страшного не случилось. Все выигрывать невозможно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Корда оказался сильнее Медведева со счётом 7:6 (10:8), 6:2. В четвёртом круге Себастьян встретится с победителем пары Мартон Фучович — Франсиско Серундоло.

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