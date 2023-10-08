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Мирра Андреева сразится с украинкой Даяной Ястремской на старте турнира в Гонконге

Мирра Андреева сразится с украинкой Даяной Ястремской на старте турнира в Гонконге
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Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Гонконге, который пройдёт с 9 по 15 октября. Действующей чемпионкой соревнований является украинка Даяна Ястремская, она завоевала его ещё в 2018 году.

Посев Гонконга возглавила двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко. В матче первого круга она сразится с финалисткой US Open – 2021 канадкой Лейлой Фернандес.

Второй сеяной стала 19-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя. Её первой соперницей в Гонконге станет белоруска Александра Саснович.

Матчи россиянок в первом круге турнира в Гонконге:

Мирра Андреева (Россия) – Даяна Ястремская (Украина)
Синьюй Ван (Китай, 4) – Элина Аванесян (Россия)
Юлия Путинцева (Казахстан) – Анна Блинкова (Россия, 5)
Варвара Грачёва (Франция, 8) – Камилла Рахимова (Россия)
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Яна Фетт (Хорватия).

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