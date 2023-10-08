Определился соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Определился соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Им стал 23-я ракетка мира, 35-летний француз Адриан Маннарино.

В матче второго раунда Маннарино (31) уверенно обыграл представителя Китайского Тайбэя Чуна Син Цена (Q). Встреча продлилась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу опытного француза. Маннарино шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Цена пять эйсов, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Отметим, что Маннарино находится в отличной форме: на прошлой неделе он стал чемпионом турнира ATP-250 в Астане (Казахстан).