Определился соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Определился соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Им стал 23-я ракетка мира, 35-летний француз Адриан Маннарино.
В матче второго раунда Маннарино (31) уверенно обыграл представителя Китайского Тайбэя Чуна Син Цена (Q). Встреча продлилась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу опытного француза. Маннарино шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Цена пять эйсов, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
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Отметим, что Маннарино находится в отличной форме: на прошлой неделе он стал чемпионом турнира ATP-250 в Астане (Казахстан).
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