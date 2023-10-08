Каспер Рууд — о борьбе за попадание на Итоговый турнир ATP: я готов и мотивирован

Девятая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о том, готов ли он к борьбе за попадание на Итоговый турнир ATP.

«Я играл в Кубке Дэвиса в Норвегии, через неделю после этого выступал на Кубке Лейвера, а затем сразу отправился в Азию, поэтому был немного утомлён. В этом году я рано вылетел с US Open, так что получилось провести больше времени дома, и мне это понравилось. Я очень продуктивно провёл эти две недели, чувствую себя готовым и мотивированным.

Сейчас я девятый в Чемпионской гонке за попадание на турнир в Турине, поэтому знаю, что каждая неделя будет иметь значение с точки зрения попадания на Итоговый турнир ATP. Это мотивирует и в то же время немного напрягает, но мне нравятся битвы и соревнования», — сказал Рууд в микст-зоне турнира в Шанхае.

Напомним, в Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года.