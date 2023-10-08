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Екатерина Александрова, Полина Кудерметова и Ирина Хромачёва выступят в основе Сеула

Екатерина Александрова, Полина Кудерметова и Ирина Хромачёва выступят в основе Сеула
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Российские теннисистки Екатерина Александрова (3), Полина Кудерметова и Ирина Хромачёва (LL) выступят в основной сетке турнира категории WTA-250, который пройдёт в Сеуле (Южная Корея) с 9 по 15 октября.

Третья сеяная Екатерина Александрова в первом круге соревнований встретится с 123-й ракеткой мира из Японии Маи Хонтама. Полине Кудерметовой предстоит сыграть с шестой по посеву американкой Алисией Паркс. Ирина Хромачёва, попавшая в основу турнира как лаки-лузер после снятия американской теннисистки Бернарды Перы, свой стартовый матч на турнире проведёт с представительницей Лихтенштейна Катинкой фон Дайхман.

Первой сеяной турнира стала американка Джессика Пегула, которая на старте соревнований сыграет со словацкой спортсменкой Викторией Грунчаковой. Вторая по посеву латвийка Елена Остапенко в первом круге сыграет с выступающей по уайлд-кард представительницей Южной Кореи Да Ён Бэк.

Напомним, действующей чемпионкой турнира в Сеуле является россиянка Екатерина Александрова.

Таблица основы турнира WTA-250 в Сеуле
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