Самсонова проиграла третий финал подряд — теперь Свёнтек. Но станет 16-й ракеткой мира

Людмила не смогла навязать борьбу 4-кратной чемпионке ТБШ. У россиянки — ни одного брейк-пойнта, а у польки — ни одной невынужденной ошибки.

В воскресенье, 8 октября, на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) состоялся финальный матч. До решающей встречи добрались четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Свёнтек и 22-й номер рейтинга WTA россиянка Людмила Самсонова, которая даже не была сеяной.

Выход Свёнтек в финал, понятное дело, сюрпризом не стал. Хотя нельзя сказать, что у неё была простая сетка. К примеру, в четвертьфинале полька одержала волевую победу над Каролин Гарсией, замыкающей топ-10 мировой классификации. А в полуфинале расправилась с действующей чемпионкой US Open Кори Гауфф — 6:2, 6:3.

Самсонова же на этой неделе приятно поразила своими результатами. На пути к финалу она обыграла сразу трёх чемпионок ТБШ! Во втором круге пала двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова, в четвертьфинале — победительница «Ролан Гаррос» 2017 года Елена Остапенко. А в полуфинале россиянка одолела чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину — 7:6, 6:3. Да и вообще за пять матчей на турнира Людмила проиграла лишь сет — как ни странно, в третьем круге с украинкой Мартой Костюк (6:4, 6:7, 7:5).

По опыту участия в решающих матчах Самсонова, конечно, пока не может сравниться со Свёнтек. Для польки этот финал стал 20-м в карьере на уровне WTA, причём из предыдущих 19 она выиграла 15 (в том числе взяла четыре трофея и потерпела два поражения в решающих матчах в 2023-м).

А вот россиянка в седьмой раз вышла в финал, причём лишь второй раз это произошло с ней на турнире категории WTA-1000. В 2021 и 2022 годах Людмила в общей сложности завоевала четыре титула, а в 2023-м дважды останавливалась в шаге от трофея. В феврале она проиграла Белинде Бенчич в Абу-Даби, а в августе потерпела разгромное поражение от Джессики Пегулы (1:6, 0:6) на «тысячнике» в Цинциннати.

В личных встречах перевес также был на стороне Свёнтек: 2-0. На грунте в Штутгарте-2022 была упорная борьба (6:7 (4:7), 6:4, 7:5), а вот на харде в Дубае-2023 полька разгромила россиянку (6:1, 6:0). «Я буду учиться. Она уже столько всего в жизни достигла. Хотя ещё такая молодая. Для меня это будет проверкой уровня», — вот что сказала Самсонова на корте после выхода в полуфинал, уже зная, кто будет её соперницей в борьбе за трофей.

И добавила уже на пресс-конференции: «Мне действительно понравилось, как я проявила себя в Штутгарте в прошлом году, потому что я делала это, зная, что передо мной первая ракетка мира. Я старалась сделать всё, что в моих силах, не обращая внимания на давление.

В конце концов, я выложилась по полной. Именно когда я нахожусь в таком настроении, у меня получается показывать свой лучший теннис. Поэтому я могу извлечь уроки из того матча. Думаю, что моя подача и всё остальное могут стать ключом к победе, потому что она играет очень агрессивно с первого удара».

Что говорили эксперты в преддверии финала

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что должна сделать Самсонова, чтобы победить Свёнтек. «Самсонова сейчас играет отлично, готовый олимпиец. Свёнтек играет умно, разнообразнее всех в туре. С ней надо играть плотно и быстро. Тогда она не будет успевать плести паутину на корте. Этих козырей её надо лишить, тогда всё может быть. При этом Самсоновой надо быть свежей, потому что со Свёнтек придётся бегать», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Людмила Самсонова играет на турнире WTA-1000 в Пекине-2023 Фото: Yanshan Zhang/Getty Images

Четырёхкратная чемпионка ТБШ в паре и в миксте Елена Веснина предсказала тяжелейший финал для Самсоновой, но подчеркнула при этом, что игра Людмилы неудобна для Свёнтек. «Свёнтек — самая сложная соперница в туре. Она доминировала на протяжении нескольких лет. Людмилу ждёт тяжелейший финал в Пекине.

Игра Самсоновой неудобна для Иги. Она не любит выходить против подающих, активно играющих теннисисток, умеющих выходить вперёд. У Люды всё для этого есть. Шансы очень хорошие. Всё будет зависеть от количества невынужденных ошибок», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

А двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский заявил, что в свой лучший день Самсонова в состоянии обыграть кого угодно. «Когда Самсонова в форме и играет без травм, она может обыграть абсолютно любого теннисиста в мире. Я думаю, что она может обыграть Свёнтек, шансы у неё точно будут. Главное, ими воспользоваться. Свёнтек тоже хорошо играла на этом турнире, это один из лидеров женского тура, так что матч будет интересным», — цитирует Ольховского ТАСС.

Ига Свёнтек играет на турнире WTA-1000 в Пекине-2023 Фото: Yanshan Zhang/Getty Images

В начале первого сета борьба была равной. В первых четырёх геймах успех праздновала та теннисистка, которая подавала. А после счёта 2:2 Свёнтек выиграла четыре гейма подряд, и партия осталась за ней.

Первый брейк полька смогла сделать в шестом гейме, в котором Самсонова допустила две двойные ошибки, в том числе одну на брейк-пойнте. А принимая при счёте 5:2 в свою пользу, Ига также воспользовалась подарками от россиянки, которая снова допустила две двойные. На сетболе Людмила пыталась атаковать, но попала в сетку — 6:2 в пользу Свёнтек всего за 35 минут. В целом Самсонова в этой партии действовала даже активнее, но ошибалась чаще соперницы.

Во втором сете решающий шаг к титулу Свёнтек сделала в четвёртом гейме, когда Самсонова под ноль отдала свою подачу. Двойных ошибок в этом гейме у неё не было, но в розыгрышах она действовала неудачно.

После того как счёт стал 3:1 в пользу польки, ей оставалось лишь спокойно забирать свои геймы, что она и делала. Более того, в восьмом гейме, в котором россиянка снова допустила две двойные, Ига при счёте 5:2 вследствие неудачного укороченного от соперницы реализовала первый же матчбол на приёме — 6:2, 6:2 всего за 1 час 10 минут. Людмила же в этом матче так ни разу и не добралась до брейк-пойнтов.

Вот так Свёнтек завоевала свой пятый титул в сезоне и 16-й в карьере. Самсонова же проиграла третий финал подряд, в том числе второй подряд финал «тысячника». Несмотря на это, в понедельник она с 22-го места в рейтинге WTA поднимется на 16-е. Свёнтек же, у которой станет 9015 очков, приблизится к Арине Соболенко (9480).

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На следующей неделе пройдут сразу три соревнования категории WTA, причём турнирные сетки уже известны: «пятисотник» в Чжэнчжоу и «250-ники» в Гонконге и в Сеуле. Ни один из турниров не обойдётся без участия россиянок. В Чжэнчжоу из матчей первого круга выделим противостояние Леся Цуренко (Украина, Q) — Диана Шнайдер (Россия, LL), а в Гонконге 16-летняя Мирра Андреева сразится с украинкой Даяной Ястремской. За всеми событиями следите на «Чемпионате».