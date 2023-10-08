Селиваненко прокомментировал поражение Самсоновой от Свёнтек в финале турнира в Пекине

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказал своё мнение о причинах поражения россиянки Людмилы Самсоновой от Иги Свёнтек в финале турнира категории WTA-1000 в Пекине.

«Ига одна из лидеров мирового тенниса на сегодняшний момент, и для того, чтобы ей противостоять, соперник должен играть на своём максимуме. У Людмилы сегодня это не получилось. Люда играет в агрессивный, активный теннис и, соответственно, рискует допускать больше невынужденных ошибок. А Ига сегодня вообще не сделала ни одной. Но при этом никто в теннисе не является непобедимым, любая может обыграть любую при определённом стечении обстоятельств», — сказал Селиваненко в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, в финале турнира в Пекине Людмила Самсонова в двух сетах проиграла второй ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 2:6, 2:6.