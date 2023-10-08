Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко прокомментировал поражение Самсоновой от Свёнтек в финале турнира в Пекине

Селиваненко прокомментировал поражение Самсоновой от Свёнтек в финале турнира в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказал своё мнение о причинах поражения россиянки Людмилы Самсоновой от Иги Свёнтек в финале турнира категории WTA-1000 в Пекине.

«Ига одна из лидеров мирового тенниса на сегодняшний момент, и для того, чтобы ей противостоять, соперник должен играть на своём максимуме. У Людмилы сегодня это не получилось. Люда играет в агрессивный, активный теннис и, соответственно, рискует допускать больше невынужденных ошибок. А Ига сегодня вообще не сделала ни одной. Но при этом никто в теннисе не является непобедимым, любая может обыграть любую при определённом стечении обстоятельств», — сказал Селиваненко в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, в финале турнира в Пекине Людмила Самсонова в двух сетах проиграла второй ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 2:6, 2:6.

Материалы по теме
Людмила Самсонова вышла в лидеры среди россиянок по количеству финалов в 2023 году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android