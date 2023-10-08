Чесноков: Медведев пошёл на неоправданный риск, а во втором сете просто развалился

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал игру россиянина Даниила Медведева в матче с американцем Себастьяном Кордой в рамках третьего круга «‎Мастерса»‎ в Шанхае.

«‎Корда играл здорово, не знаю почему, но именно против Медведева у него получаются лучшие матчи. В первом сете игра была равной, но на тай-брейке Медведев имел сетболы, однако пошёл на неоправданный риск, подавая вторую подачу как первую. Он это делал не только на сетболах, и мне кажется, что нужно иногда сыграть надёжнее. Про второй сет говорить нечего, Даниил уже просто развалился»‎, — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Турнир категории АТР-1000 проходит в Шанхае до 15 октября на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет $ 8,800,000.