Людмила Самсонова поднялась на пять позиций в Чемпионской гонке WTA

Сегодня, 9 октября, был опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Россиянка Людмила Самсонова поднялась на пять пунктов рейтинга и занимает 14-ю строчку. На 13 строчек вверх переместилась ещё одна россиянка, Мирра Андреева, теперь она 57-я в Чемпионской гонке.
Чемпионская гонка WTA
1. Арина Соболенко (Беларусь) — 8425 очков.
2. Ига Свёнтек (Польша) — 7795.
3. Кори Гауфф (США) — 5955.
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865.
5. Джессика Пегула (США) — 4720.
6. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3671.
7. Каролина Мухова (Чехия) — 3650.
8. Онс Жабер (Тунис) — 3650.
9. Мария Саккари (Греция) — 3245.
10. Мэдисон Кис (США) — 2737…
14 (+5). Людмила Самсонова (Россия) — 2545…
16 (-1). Вероника Кудерметова (Россия) — 2460.
17 (-1). Дарья Касаткина (Россия) — 2290…
20 (-2). Екатерина Александрова (Россия) — 2035.
27. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…
44 (+1). Анна Блинкова (Россия) — 1003…
57 (+13). Мирра Андреева (Россия) — 850.
58 (-1). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 845.
74 (+1). Элина Аванесян (Россия) — 696...
76 (+2). Анна Калинская (Россия) — 632.
77 (-1). Диана Шнайдер (Россия) — 632...
98 (+2). Камилла Рахимова (Россия) — 456.