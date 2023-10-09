Людмила Самсонова поднялась на пять позиций в Чемпионской гонке WTA

Сегодня, 9 октября, был опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Россиянка Людмила Самсонова поднялась на пять пунктов рейтинга и занимает 14-ю строчку. На 13 строчек вверх переместилась ещё одна россиянка, Мирра Андреева, теперь она 57-я в Чемпионской гонке.

Чемпионская гонка WTA

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 8425 очков.

2. Ига Свёнтек (Польша) — 7795.

3. Кори Гауфф (США) — 5955.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865.

5. Джессика Пегула (США) — 4720.

6. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3671.

7. Каролина Мухова (Чехия) — 3650.

8. Онс Жабер (Тунис) — 3650.

9. Мария Саккари (Греция) — 3245.

10. Мэдисон Кис (США) — 2737…

14 (+5). Людмила Самсонова (Россия) — 2545…

16 (-1). Вероника Кудерметова (Россия) — 2460.

17 (-1). Дарья Касаткина (Россия) — 2290…

20 (-2). Екатерина Александрова (Россия) — 2035.

27. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…

44 (+1). Анна Блинкова (Россия) — 1003…

57 (+13). Мирра Андреева (Россия) — 850.

58 (-1). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 845.

74 (+1). Элина Аванесян (Россия) — 696...

76 (+2). Анна Калинская (Россия) — 632.

77 (-1). Диана Шнайдер (Россия) — 632...

98 (+2). Камилла Рахимова (Россия) — 456.