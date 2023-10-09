Андреева вошла в топ-50 рейтинга WTA. За год Мирра поднялась на 379 строчек

Российская теннисистка Мирра Андреева вошла в топ-50 мирового рейтинга по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). 16-летняя спортсменка поднялась с 60-го места на 50-е после выхода в раунд-16 на турнире WTA-1000 в Пекине (Китай) на прошлой неделе.

В начале года Андреева занимала 293-е место, а год назад в этот день Мирра располагалась на 429-м месте. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Tennis.

Напомним, в матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение от пятой ракетки мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу казахстанской спортсменки. Игра продлилась 1 час 51 минуту.