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Шанхай-2023, мужчины: расписание матчей 10 октября

Шанхай-2023, мужчины: расписание матчей 10 октября
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Сегодня, 10 октября, пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Теннисисты поборются за выход в четвертьфинальный раунд соревнований.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Шанхае. Расписание матчей 10 октября:

Каспер Рууд (Норвегия, 8) – Фабиан Марожан (Венгрия) – начало матча в 7:30 мск.
Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) – Себастьян Корда (США, 26) – начало матча в 9:00 мск.
Янник Синнер (Италия, 6) – Бен Шелтон (США, 19) – начало матча в 13:30 мск.
Хуберт Хуркач (Польша, 16) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – начало матча в 15:00 мск.

Отметим, что в сетке соревнований остался лишь один российский теннисист. Это Андрей Рублёв.

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