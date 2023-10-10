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Звонарёва обыграла Кудерметову в первом круге турнира в Чжэнчжоу

Звонарёва обыграла Кудерметову в первом круге турнира в Чжэнчжоу
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) 369-я ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову (17-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Звонарёвой.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Звонарёва в этой встрече допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Кудерметовой две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде соревнований в Китае Вера Звонарёва сыграет с 28-й ракеткой мира украинской теннисисткой Ангелиной Калининой, ранее обыгравшей австралийку Эллен Перес. Хардовый турнир в Чжэнчжоу продлится до 15 октября.

Чжэнчжоу. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 10:10 МСК
Вероника Кудерметова
17
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 5
6 		7 7
         
Вера Звонарёва
369
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
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