Янник Синнер проиграл Бену Шелтону в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

В матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер потерпел поражение от представителя США Бена Шелтона (20-е место в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу американского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. Шелтон в этой встрече 15 раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из десяти заработанных. На счету Синнера восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Бен Шелтон сыграет с 26-й ракеткой мира соотечественником Себастьяном Кордой. Турнир в Китае завершится 15 октября.