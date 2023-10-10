Янник Синнер проиграл Бену Шелтону в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
В матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер потерпел поражение от представителя США Бена Шелтона (20-е место в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу американского спортсмена.
Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. Шелтон в этой встрече 15 раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из десяти заработанных. На счету Синнера восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде соревнований в Шанхае Бен Шелтон сыграет с 26-й ракеткой мира соотечественником Себастьяном Кордой. Турнир в Китае завершится 15 октября.
Комментарии
- 10 октября 2023
-
16:49
-
16:15
-
16:14
-
15:59
-
15:53
-
15:36
-
15:01
-
14:32
-
14:14
-
14:01
-
13:27
-
12:26
-
12:06
-
12:00
-
11:32
-
10:22
-
09:50
-
09:38
-
09:25
-
09:12
-
02:00
-
00:36
-
00:02
- 9 октября 2023
-
23:46
-
23:32
-
22:57
-
22:47
-
22:26
-
20:47
-
20:37
-
20:16
-
19:31
-
19:23
-
19:20
-
18:42
Партнерский контент