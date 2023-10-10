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Янник Синнер проиграл Бену Шелтону в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

Янник Синнер проиграл Бену Шелтону в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
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В матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер потерпел поражение от представителя США Бена Шелтона (20-е место в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу американского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. Шелтон в этой встрече 15 раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из десяти заработанных. На счету Синнера восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Бен Шелтон сыграет с 26-й ракеткой мира соотечественником Себастьяном Кордой. Турнир в Китае завершится 15 октября.

Шанхай. 4-й круг
10 октября 2023, вторник. 13:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
2 		6 7 7
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
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