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Элина Аванесян не смогла завершить стартовый матч на турнире в Гонконге

Элина Аванесян не смогла завершить стартовый матч на турнире в Гонконге
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Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA 250, который проходит в Гонконге. В стартовом матче Аванесян встречалась с четвёртой сеяной, представительницей Китая Синьюй Ван. Во втором сете, уступая 2:6, 1:4, Аванесян отказалась от продолжения борьбы. К этому моменту теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.

Аванесян один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из девяти брейк-пойнтов. Синьюй Ван выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и взяла шесть подач соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира в Гонконге Синьюй Ван сыграет с победительницей матча между местной теннисисткой У Хо-Чинь, получившей уайлд-кард от организаторов, и представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.

Гонконг. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 16:05 МСК
Синьюй Ван
32
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		4
2 		1
         
Элина Аванесян
67
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
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