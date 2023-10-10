Элина Аванесян не смогла завершить стартовый матч на турнире в Гонконге

Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA 250, который проходит в Гонконге. В стартовом матче Аванесян встречалась с четвёртой сеяной, представительницей Китая Синьюй Ван. Во втором сете, уступая 2:6, 1:4, Аванесян отказалась от продолжения борьбы. К этому моменту теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.
Аванесян один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из девяти брейк-пойнтов. Синьюй Ван выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и взяла шесть подач соперницы.
За выход в четвертьфинал турнира в Гонконге Синьюй Ван сыграет с победительницей матча между местной теннисисткой У Хо-Чинь, получившей уайлд-кард от организаторов, и представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.
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