Джокович: уважение Надаля и Федерера перевешивает негативное мнение о них

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на слова Рафаэля Надаля, что серб добился больших высот, потому что ему было жизненно важно стать лучшим теннисистом всех времён.

«Я видел, что это высказывание стало вирусным в Сети и люди об этом много говорили. Что ж, каждый имеет право на собственное мнение и на то, как он интерпретирует чьё-то мнение. Это всё, что я могу сказать. Рафа – великий чемпион, я очень ценю и уважаю его как чемпиона, как своего главного соперника, как человека и теннисиста, который во многом способствовал формированию моей игры и тех результатов, которых я достиг.

У меня нет намерения каким-либо образом реагировать в негативном контексте на его слова или что-либо негативное говорить о Роджере Федерере, потому что моё уважение, очевидно, перевешивает некоторые негативные мнения о них. Это его мнение, с которым я, конечно, не согласен. У меня есть своё мнение, но я не буду им делиться, потому что не хочу углублять тему. В этом нет никакой необходимости», – сказал Джокович в интервью Sportal.