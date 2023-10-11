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Шанхай-2023, мужчины: расписание матчей 11 октября

Шанхай-2023, мужчины: расписание матчей 11 октября
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Сегодня, 11 октября, пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Теннисисты поборются за выход в четвертьфинальный раунд соревнований.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Шанхае. Расписание матчей 11 октября:

Николас Харри (Чили, 22) – Диего Шварцман (Аргентина, WC) – начало матча в 7:30 мск.
Уго Умбер (Франция, 32) – Джеффри-Джон Фулф (США) – начало матча в 9:00 мск.
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Горигор Димитров (Болгария, 18) – начало матча в 13:30 мск.
Томми Пол (США, 12) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – начало матча в 15:00 мск.

Отметим, что в сетке соревнований остался лишь один российский теннисист. Это Андрей Рублёв. Ранее определились первые четвертьфинальные пары Марожан (Венгрия) – Хуркач (Польша) и Шелтон (США) – Корда (США).

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