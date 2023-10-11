Директор Australian Open подтвердил, что Рафаэль Надаль выступит на турнире в 2024 году

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тайли сообщил, что 22-кратный победитель турниров «‎Большого шлема»‎ Рафаэль Надаль выступит на Australia Open в 2024 году.

«Мы можем сообщить, что Рафа вернётся в Мельбурне. Большую часть года он отсутствовал, и мы разговаривали с ним в последние дни. Он подтвердил, что вернётся в следующем году, чему мы очень рады. Это потрясающе», — приводит слова Тайли Reuters со ссылкой на программу The Today Show.

Напомним, Надаль получил серьёзную травму во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.