Саккари не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу, проиграв Циньвэнь

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) шестая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (24-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу китайской теннисистки.

Матч продлился 1 час 52 минуты. Циньвэнь в этой встрече 13 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Саккари один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В четвертьфинале Чжэн Циньвэнь сыграет с 18-й ракеткой мира, украинской теннисисткой Ангелиной Калининой, которая ранее победила россиянку Веру Звонарёву со счётом 7:5, 6:1.