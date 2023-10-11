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Рафаэль Надаль лично отреагировал на заявление директора Australian Open о его возвращении

Рафаэль Надаль лично отреагировал на заявление директора Australian Open о его возвращении
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль лично отреагировал на слова директора Australian Open Крэйга Тайли, который ранее поделился уверенностью в том, что испанец вернётся в тур в Мельбурне-2023.

«Эксклюзивно могу сообщить, что Рафа вернётся. Он отсутствовал большую часть года, и на днях в нашем разговоре подтвердил, что вернётся», — заявил ранее Тайли. Отметим, что практически сразу команда Надаля назвала слова чиновника «преждевременными».

«Я ценю вотум доверия, предоставленный мне от Открытого чемпионата Австралии… Я тренируюсь каждый день и усердно работаю над тем, чтобы вернуться как можно скорее», — написал Надаль в своих социальных сетях.

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