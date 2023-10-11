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Видеообзор победы Андрея Рублёва над Томми Полом в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

Видеообзор победы Андрея Рублёва над Томми Полом в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
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Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинальный раунд турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В матче 1/8 финала Рублёв (5) со счётом 7:5, 7:5 обыграл 12-ю ракетку мира, представителя США Томми Пола (12). Встреча теннисистов продлилась 1 час 36 минут. Отметим, что в первом сете Рублёв отыгрался со счёта 2:4.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Следующим соперником Рублёва в Шанхае станет 34-я ракетка мира, француз Уго Умбер (32).

Отметим, что Рублёв — единственный представитель топ-10 рейтинга ATP, оставшийся в сетке Шанхая.

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